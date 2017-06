Primaria sectorului 1 vrea sa RESUSCITEZE Rapidul! Clubul poate avea un buget urias + anunt de ultima ora: si Juventus va primi bani de la primarie!

Primarul sectorului 1 a vorbit la Sport.ro despre planul de resuscitare al Rapidului!

Daniel Tudorache vrea sa reuneasca toate cele trei echipe care poarta numele Rapid sub un singur nume, iar clubul sa revina in Liga I. Primul pas este votul de maine din Consiliul General al sectorului 1, sectorul cu cel mai mare buget din Capitala. Totusi, Tudorache asteapta si investitori alaturi de el. Primaria sectorului 1 poate sa investeasca 18 milioane de euro in sport, potrivit legii.



"Mi-a venit ideea de mai bine de un an de zile, acum consider ca este momentul sa pun pe ordinea de zi a consiliului. Eu doresc sa mandatez o comisie formata din consilieri locali impreuna cu angajati ai primariei sa inceapa discutiile cu cei care detin cele trei echipe de fotbal care au numele Rapid. Vreau sa le reunesc pe toate intr-un singur nume si sa investim in ridicarea acestui brand. Pentru mine e un brand.

Celelalte echipe din Bucuresti pot merge la primarii din sectoarele lor si sa incerce o colaborare. Sectorul 2 va investi intr-o echipa de Liga I, Juventus Colentina.

Legea ne permite sa investim 55 din buget in sport. 350 de milioane de euro este bugetul primariei sectorului 1. Dupa primaria Capitalei, este a doua primarie din Romania cu acest buget.

Toti rapidistii merita resuscitarea acestui brand. Eu sper ca proiectul va trece vot. In aceasta toamna vor incepe lucrarile la noul stadion.

Echipa va fi manageriata de Consiliul general al Sectorului 1. Din Consiliu fac parte toate partidele.

Eu fac propunere tuturor partidelor din consiliu sa sustina echipa, nu e proiect PSD. Sper ca si investitori sa vina alaturi de consiliu.

Stie si doamna Firea de ieri.

Orice rapidist care iubeste aceasta echipa este binevenit langa primaria sectorului 1", a spus Daniel Tudorache la Sport.ro.