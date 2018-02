Prima reactie dupa ce Lupescu si-a anuntat candidatura: "Succes in noua functie de presedinte FRF! FOTBALUL REVINE ACASA!"

Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la presedintia FRF in aceasta dimineata.

Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru roman, saluta gestul facut de Lupescu si este convins ca acesta va castiga fara probleme cursa pentru sefia FRF.

"Foarte bine! Fotbalul revine acasa. A fost plecat in exil in ultima perioada si inchis cu niste lacate care ar trebui sa dispara. Eu salut acest lucru. E o candidatura care va domoli spiritele. Sunt ferm convins ca va castiga si va fi benefic pentru fotbalul romanesc pentru ca are o imagine buna la UEFA. Ii doresc succes in noua functie de presedinte al FRF", a declarat Adrian Porumboiu la ProX.

Ionut Lupescu are sprijinul fostilor sai colegi din "Generatia de Aur".