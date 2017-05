Prima reactie a lui Mircea Lucescu despre posibilitatea de a ajunge pe banca nationalei Romaniei

Mircea Lucescu s-a intors in tara, dupa "un sezon ratat" la Zenit. Viitorul este incert. Presa din Rusia scrie ca Lucescu nu isi va duce la capat contractul cu Zenit.

Mircea Lucescu a catalogat sezonul la Zenit ca fiind unul ratat, invocand si o coalitie pro-Spartak, echipa care a cucerit titlul in Rusia.

"Inceputul sezonului a fost extraordinar, am avut o serie lunga de meciuri fara infrangere. Apoi a venit meciul cu Spartak, noi l-am castigat, si apoi au urmat niste evenimente care m-au facut sa imi dau seama ca exista o directie prin care toata lumea vrea sa o sustina pe Spartak sa ia titlul."

"S-a schimbat presedintele Federatiei, seful arbitrilor.... Am fi putut mai mult. Este un an ratat, dupa 20 de ani e primul campionat in care termin pe locul 3."

"Imi pare rau si pentru jucatori, dar raman cu satisfactia ca am facut mai multe puncte decat anul trecut, am marcat mai multe goluri. Ne-a lipsit si sansa, mai ales la meciul acela cu Anderlecht, in Europa League."

...Despre viitorul lui si posibilitatea de a ajunge la nationala



"Eu am in continuare contract cu Zenit. Sigur ca a fost o campanie de presa, coordonata de ziarele de la Moscova. Ii inteleg, ei isi doresc ca echipele din Moscova sa joace in Champions League. Si jurnalistii, si comentatorii sportivi."

"Sper ca anul asta sa fie mai bun. Sper sa intarim si echipa."

"Sa mai antrez in Romania? Mai, dar voi cat credeti ca voi mai trai eu? Tu stii cati ani am eu? Zi-mi, stii cati ani am?", a spus Mircea Lucescu pentru ProTV.

"N-am vazut niciun meci din Liga I sezonul asta. Acum un an si ceva am vazut un meci de-al Viitorului si mi-a placut" - Mircea Lucescu