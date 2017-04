Prima oferta primita de Dinamo pentru Nemec. Becali a anuntat ca il vrea, Mutu a vorbit si el despre transfer

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

"O sa iau si la vara tot ce-i mai bun! De ce sa nu-l iau ei pe Nemec, sa dea goluri la noi?", a fost afirmatia cu care Gigi Becali, patronul FCSB, a surprins dupa meciul castigat de formatia ros-albastra in fata Craiovei.

Declaratia patronului stelist a starnit rumoare, nu mai departe de acum cateva luni, o alta tradare pe axa Dinamo - FCSB fiind consemnata: cea a lui Harlem Gnohere, fotbalist care a si marcat, de altfel, in duminica seara.

Daca pe Gnohere a reusit sa-l ia profitand si de faptul ca francezul era deja in ultimele 6 luni de contract, Becali nu-l va putea lua la fel si pe Nemec. Slovacul are contract pana in 2018, spune Adrian Mutu.

"Domnul Becali poate sa spuna ce vrea dansul. Cand a vrut un jucator, l-a luat. Dar acum nu e posibil. Nemec are contract cu Dinamo pana in 2018, e profesionist, da goluri si la Dinamo, si la nationala. Daca il dam la vara, il dam in strainatate, in niciun caz la FCSB", a spus Mutu in aceasta dimineata la Sport.ro

Totusi, trimiterea facuta de Mutu catre un posibil transfer in strainatate al lui Nemec are si o baza solida. Digisport noteaza ca Dinamo are deja pe masa o oferta pentru varful slovac din zona Golfului Persic.

Potrivit sursei citate, Al Dhafra, locul 7 in campionatul Emiratelor Arabe Unite, il vrea pe Nemec. Clubul din Golf a facut o prima oferta de imprumut, urmand sa achite si o clauza definitiva de cumparare.

Pentru imprumut, arabii vor sa plateasca 200.000 euro la vara, iar pentru cumpararea definitiva, dupa un an, alte 600.000 euro.

Acestia sunt dispusi sa ii ofere lui Nemec un salariu dublu fata de cel incasat la Dinamo: peste 350.000 euro.

10 goluri si 2 assisturi a dat Nemec in 23 de meciuri pentru Dinamo.