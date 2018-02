Prima gafa a lui "Messi-Vlad"! Program infernal: vine dubla cu Lazio si derby-ul cu Dinamo! Ce va face Dica?

Vlad a comis-o in meciul cu CFR Cluj - golul de 1-0 a venit pe o iesire gresita a portarului stelist.

Andrei Vlad a iesit gresit pe centrare si le-a facut cadou clujenilor golul din minutul 33.

Vlad a ramas prima optiune pentru Dica dupa plecarea lui Nita, si asta dupa o decizie extrem de curajoasa a patronului.

"Nu avem nevoie de alt portar. Am mare incredere in Vlad!"

Dica, obligat sa se bazeze pe Vlad

Pentru FCSB urmeaza un program infernal in urmatoarele doua saptamani. Meciul cu Lazio de joi seara, in direct la PRO TV, derby-ul cu Dinamo weekendul viitor, apoi returul de la Roma.

Dica il are in lot, ca solutie de rezerva, pe Eduard Stancioiu, insa portarul de 36 de ani e iesit din ritm - n-a mai aparat in campionat de 11 luni.

Al treilea portar din lot e Toma Niga, 20 de ani. Nu are niciun meci in Liga I.