Prima echipa refuzata de Sanmartean! Mijlocasul, curtat de o echipa din Liga I: "Deocamdata astept ceva din strainatate"

Lucian Sanmartean a refizat oferta de la CSM Iasi, veteranul mijocas, ajuns la 37 de ani, spunand ca isi doreste sa plece in strainatate.

"Am avut discutii cu mai multe persoane de la Iasi. Am vorbit cu Eugen Trica, cu Flavius Stoican, cu presedintele Adrian Ambrosie, le-am explicat care este situatia mea. Eu fac acum antrenamentele doar ca sa ma intretin. In momentul acesta astept o oferta de la un club de afara, iar daca nu va aparea ceva, va fi greu sa revin in Liga I. Daca totusi o voi face, voi merge la un club cat mai aproape de Bucuresti. Situatia mea familiala nu-mi permite sa plec foarte departe de capitala. Situatia mea se leaga foarte mult de Bucuresti acum. Le-am spus acest lucru si celor de la Iasi. Daca nu voi gasi o oferta de afara si nici aproape de Bucuresti, probabil voi agata ghetele in cui. E si cazul ca la aproape 38 de ani sa spui stop. Este o varsta la care trebuie sa te gandesti la retragere", a spus Lucian Sanmartean pentru ProSport.

Mijlocasul a vorbit si despre situatia echipei nationale.

"Din pacate, am ratat o noua posibilitate de a ajunge la un turneu final de Campionat Mondial. pacat, pentru ca avem jucatori foarte buni. Nu stiu daca este cineva vinovat, pur si simplu s-a ratat o calificare. Nu vad pe nimeni vinovat. Cand nu ai rezultate, toata lumea trage in antrenor, in jucatori... Cei din interior, de la Federatie, stiu mai bine ca este de facut. Eu, din afara, mi-am dorit mult o calificare, dar nu a fost sa fie", a mai spus Sanmartean.