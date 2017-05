Premiera mondiala! Astra, primul club care cere lacat pe stadion inainte de meciul cu Steaua: "Pentru noi, miza nu e mare la acest meci"

Astra - FCSB se joaca luni seara si e meci capital in lupta la titlu pe acest final de sezon.

Astra si-ar fi dorit ca meciul sa se joace cu portile inchise, dar cum acest lucru nu este posibil, oficialii si-au luat masuri anti-spectatori.

Pretul biletelor a explodat, de la 10-15 lei cat au costat la meciurile din playoff, la 100 de lei pentru intalnirea de luni seara.

"Din pacate, am constatat o sustinere mult mai mare a Stelei. Asta e, e meritul lor ca au fani in toata tara. Vreau sa reduc aceasta sustinere, pentru ca e in favoarea Astrei", a explicat Petre Buduru, presedintele clubului Astra.

"Cei care vin la meciurile noastre au abonamente, fanii nostri nu sunt foarte afectati. Pretul biletelor este 100 RON."

"Avem si noi tot mai multi adepti, dar parca ne-am dori sa fie cat mai putini fani luni. Sigur, miza pentru noi nu este foarte mare in acest meci, insa trebuie sa aratam caracter, iar eu nu imi fac probleme in privinta vreunui jucator.", a mai spus oficialul Astrei la Ora exacta in sport.

"Nu e normal, dar asa se intampla cand vine Steaua. Sunt cluburi care incearca sa ii jupoaie pe suporteri de bani" - Helmuth Duckadam.