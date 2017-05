Povestea incredibila a echipei din Romania depunctata cu 48 DE PUNCTE, care continua sa joace! Presedintele este si magazioner la club, iar in timpul liber e taximetrist

Antrenorul este si jucator, dar si administrator al paginii de Facebook. "Salariile" se platesc in fripturi si bere.

SC Bacau, echipa care evolueaza in Seria 1 a Ligii a 3-a, a ajuns la o penalizare record pentru fotbalul romanesc: 48 de puncte.

Presedintele si antrenorul-jucator spun ca, in ciuda greutatilor financiare si a depuntarilor, vor termina sezonul, desi sunt ultimii in clasament, cu -22 de puncte. Pe langa ei, depunctarea clubului din Liga 1, ACS Poli Timisoara (14 puncte), pare o gluma.

Sebastian Pauceanu este presedintele clubului, dar ocupa si posturile de magazioner si delegat. In restul timpului, el este taximetrist pentru a-si intretine familia. El a povestit pentru Sport.ro cum s-a ajuns in situatia de a fi depunctati pentru neachitarea drepturilor financiare catre CSM Pascani, fosti jucatori si Colegiul Tehnic de Cai Ferate "Unirea".

„Am intrat in istorie, cred ca suntem unici in Romania, cu atatea depunctari si sa ducem campionatul pana la capat. Am fost si pe la FRF si m-au felicitat presedintele Burleanu si secretarul general Bodescu <domne, bine ca ai avut curajul sa mergi pana la capat cu atatea depunctari, ca altii in locul matale de mult se lasau>. Nici nu mai stiu cu cat ne-au depunctat, cred ca 48 de puncte, trebuie sa verific pe internet. Ne depuncteaza pentru niste jucatori care au fost la Bacau acum 5-6 ani de zile, luati de la CSM Pascani, care isi cere drepturile - grila de formare si compensare. La toti le-am spus <de ce nu ati cerut anul trecut, cand era echipa in Liga a 2-a, erau bani, era alta situatie>. Primaria a vrut sa ia atunci echipa, dar cand a vazut ce datorii sunt, s-a razgandit. Si am luat eu echipa in vara cu doctorul Postolache, sa nu lasam sa moara brandul <SC Bacau>. Am incercat sa mai platesc, dar nu am si eu putere financiara sa le platesc chiar la toti. Eu ma gandesc sa o luam de la zero, din Liga a 4-a, cu alta denumire, daca nu ne mai lasa in Liga a 3-a... Ca nu are rost, eu sa iau puncte si altii sa mi le ia. Cu punctele pe care le-am castigat, eram acum pe locurile 8-9”, se lamenteaza Pauceanu.

"Fotbalistii joaca pe o friptura si o sticla de bere"

In ciuda situatiei delicate, presedintele clubului spune ca vor termina campionatul si va cauta apoi solutii, impreuna cu jucatorii, pentru o revenire rapida in fotbalul mare.

„Am niste baieti de caracter, Miron si Haisan, care au jucat prin Liga Campionilor cu Vaslui, Intuneric, Lozneanu, Dobarceanu, Dediu, Boghian, Lupu... Lotul nu e rau! Si vin si joaca pe o friptura si pe o sticla de bere, din placere pentru fotbal. Bani nu ia nimeni la clubul asta. Asta e modelul la Bacau, te duci la serviciu si pe urma vii la fotbal. Baietii nu au mai primit salarii de anul trecut din septembrie. Mai e putin si se face anul, dar sunt baieti de caracter, care vor sa o scoatem la capat. Miron si Haisan au o scoala de fotbal, se descurca fiecare cum poate. Eu mai am doua etape acasa si ma lupt ca sa fac rost de bani macar de arbitraj, 6.000 de lei... Mai am doua deplasari, dar acolo ma descurc, un microbuz, un sandvis la baieti, o mancare si ne-am dus... Problema sunt meciurile astea de acasa, 3.000 de lei - arbitrajul, ambulanta - 700 lei, terenul inca vreo 300 de lei, oamenii de ordine, te duci la 1.000 de euro la fiecare meci. Eu umblu pe la diferite persoane ca sa fac rost de bani si sa termin campionatul. Sunt de toate la clubul asta si magaziner, spal si echipamentul, fac de toate... Am plecat la drum mai multi si s-au speriat de litigii si de tribunale... Eu sunt taximetrist in timpul liber. Mai mult ma ocup de fotbal decat de taximetrie si de familie, de mine nu mai am timp deloc. Mi-am luat un angajament sa duc echipa asta pana la cap si vreau sa termin campionatul. De la anul, vom mai vedea, poate ne mai tin in Liga a 3-a. E greu, cand te apasa datoriile si trag toti de tine...”, concluzioneaza oficialul bacauan.

Antrenorul e si jucator, dar si administrator al paginii de Facebook

Andrei Intuneric este jucator, antrenor si administrator al paginii de Facebook.

De fapt, se ocupa de pregatirea echipei, desi nu este antrenor cu acte in regula, din cauza ca nu are licenta decat pentru Liga a 4-a. El explica cum decurge pregatirea la cea mai penalizata echipa din fotbalului romanesc: „Unii se antreneaza separat, mai alearga, joaca o miuta cu prietenii, altii au venit la ultima etapa din decembrie si s-au intors in martie, la reluarea campionatului... E greu de crezut, dar asa e... Noi nu mai avem obiectiv, jucam fiecare meci ca sa il castigam. Nici nu ne mai gandim la depunctare. Saptamana trecuta am pierdut un meci cu 3-0 la comisii, duce ce il castigasem pe teren, pentru ca am fi folosit un jucator suspendat. Cine sa mai tina cont de numarul cartonaselor? La noi pe banca stau 4-5 jucatori de rezerva si atat. Nici nu prea avem unde sa ne antrenam, pentru ca ar trebui inchiriata baza, nu are cine sa o plateasca. La un meci a nins mult, pe urma a iesit soarele si s-a topit zapada si a trebuit sa venim cu 3 ore mai devreme, ca sa dam apa cu maturi, galeti. Am scos singuri apa de pe teren bazei inchiriate de la primarie, ca sa putem juca. Nu mai intereseaza pe nimeni... Pe noi nu ne mai afecteaza cand auzim de o noua depunctare, suntem obisnuiti. Dupa 3 etape, cu 2-3 antrenamente pe saptamana, mai speram, eram pe primul loc. Dupa ce au inceput depunctarile, am hotarat sa nu ne mai gandim la ele. Ne gandim la fiecare meci in parte. Putem sa castigam meciul, e bine. Nu putem, incercam saptamana viitoare”.

Mijlocasul explica ca echipa a fost formata cu jucatori din Bacau, ca sa pastreze un an echipa in Liga a 3-a, in cazul in care o sa vrea sa o preia cineva. „In vara, ni s-a promis ca jucam pe prime de 100 de lei la fiecare meci si cate 400 de lei salarii tuturor celor care venim. Dar s-a aflat ca sunt datorii mari si a ramas doar cine a vrut, fara prima, fara salariu. In afara de juniori, toti sunt fosti fotbalisti in Liga 1 si Liga a 2-a, dar este un nivel foarte scazut la Liga a 3-a, de asta se poate sa vii direct la meci si sa castigi cu echipe care se antreneaza zilnic. Bine, experienta noastra ne ajuta numai pana la pauza... Noi nu prea venim la antrenamente in timpul saptamanii pentru ca toti lucram. Acum toti fac altceva, eu am o sala de fitness, de exemplu. Avem colegi care sunt antrenori la copii, unul lucreaza la banca, altii la fabrica Aerostar, fiecare ce poate... Radeam de ospatarii din Liechtenstein si pescarii din Islanda, dar uite ca noi ne intreptam intr-acolo”, avertizeaza fotbalistul.