Povestea fabuloasa a fundasului cu sut de de brazilian descoperit de Hagi: a inceput fotbalul in Spania, iar Craiova l-a dat afara

Cristi Ganea (25 de ani) a fost eroul Viitorului in meciul cu APOEL Nicosia, incheiat 1-0. Fundasul a inscris unicul gol al unei partide dominate de campioana Romaniei in minutul 75, cu un sut "a la Roberto Carlos" dintr-o lovitura libera de la 30 de metri.

Cristi Ganea, jucator care a obtinut recent si prima convocare la echipa nationala, in urma jocurilor solide facute in tricoul Viitorului, a aratat ca nu a fost chemat degeaba. Fotbalistul reprofilat de Gica Hagi pe postul de fundas stanga a fost eroul Viitorului in meciul cu APOEL, marcand unicul gol al partidei dintr-o lovitura libera executata perfect.

La 25 de ani, Cristi Ganea, castigator al Ligii I cu echipa de la Ovidiu, a bifat primul sau meci in preliminariile UCL.

Fundasul bistritean al Viitorului are o poveste mai putin stiuta, acesta fiind unul dintre fotbalistii pe care Hagi i-a adus la echipa de la alta echipa din Romania.

A inceput fotbalul in Spania, apoi a trait prima dezamagire in Romania

Cristi Ganea provine dintr-o familie nu tocmai avuta. De altfel, parintii sai au plecat, pe cand el avea o varsta de frageda, la munca in Spania, luandu-l si pe el.

Un pusti cu fotbalul in sange, Ganea a facut tot posibilul pentru a fi luat la o echipa de juniori din Spania, sansa fiindu-i oferita de Real Mallorca. Acesta si-a petrecut anii adolescentei la Mallorca, iar la varsta de 19 ani a semnat primul sau contract profesionist cu echipa Santanyi, din Insulele Baleare, liga a treia.

Timp de doi ani, Ganea a evoluat pentru Santanyi, bifand 47 de meciuri si 12 goluri din postura de atacant, pozitie pe care a jucat apoi si la revenirea in Romania.

In 2013, Cristi Ganea a decis sa isi incerce sansa in fotbalul romanesc si a semnat cu ASA Targu Mures, unde a bifat 10 meciuri si 2 goluri. Doar cateva luni a apucat, insa, tanarul fotbalist sa evolueze pentru formatia targmuresana, fiind ulterior nevoit sa isi caute echipa.

La scurt timp dupa aventura mai putin reusita de la ASA, Ganea a ajuns la noua echipa formata in Craiova. In 2013, CSU, care acum are in fata marele Milan, era doar un proiect in liga a doua. Pustiul a acceptat sa semneze in esalonul secund si a evoluat pentru Craiova in 29 de partide, punctand de 5 ori.

La finalul sezonului 2013/14, a primit insa prima lovitura grea: Craiova l-a dat afara fara prea mult explicatii, lucru despre care spune ca "nu l-a inteles niciodata".

Hagi l-a luat de atacant, dar l-a facut fundas

Dat afara de Craiova, Ganea a dat probe la Navodari si a semnat un contract. Se intampla in 2014, pe cand formatia de la malul marii trecuse deja de apogeul sau si retrogradase din prima liga. La Navodari, el a jucat 14 meciuri si a marcat 3 goluri, plecand apoi, la inceputul lui 2015 la FC Brasov, tot in liga secunda.

Atacant de meserie la acea vreme, Ganea nu a marcat foarte multe goluri nici la Brasov (2 in 16 meciuri), insa a reusit sa atraga privirile lui Hagi, cel care l-a transferat la finalul acelei stagiuni.

Hagi avea insa cu totul alte planuri pentru Ganea, vazand in acesta un fotbalist mult mai bun de banda, decat un varf. Astfel, acesta a fost reprofilat in flanc si nu a mai iesit din echipa "Regelui" in ultimele doua sezoane.