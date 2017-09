Planici DEBUTEAZA cu Viitorul: "S-a adaptat foarte bine!" Care e situatia lui Arthur Jorge, dupa excluderea din lotul UEFA

Dica a vorbit despre situatia noilor sositi de la Steaua.

Antrenorul Stelei e fericit. Poate in sfarsit sa foloseasca fundasii mult asteptati in aceasta vara. Planici este gata pentru debutul oficial la Steaua, iar Dica e sigur ca sarbul va avea parte de un start mai fericit in echipa sa decat portughezul Arthur Jorge. Acesta a fost scos de pe lista UEFA, dar nu va parasi Steaua, sustine Dica.

"Planici s-a adaptat foarte bine de cand a venit, baietii l-au primit foarte bine, cred ca ne poate ajuta foarte mult. Maine e in lotul de 18 si veti vedea daca va fi titular sau va intra pe parcurs.

Arthur Jorge facuse doar un antrenament cu echipa, a intrat foarte repede, nici nu isi stia toti colegii, dar am decis sa joace pentru ca urma meciul cu Sporting si am odihnit titularii. Planici se antreneaza de doua saptamani deja cu noi, speram sa intre bine.

Aveam de ales intre Jorge si alt jucator, am discutat cu Becali si cu MM si am decis ca Arthur Jorge sa nu intre pe lista UEFA", a spus Dica.

Antrenorul Stelei anunta ca Florinel Coman inca nu este 100% apt din punct de vedere fizic.



"Florinel Coman e pe un drum bun, nu a prins pregatirea de vara cu Viitorul, in momentul de fata e ok, dar nici acum 100%. Trebuie sa avem rabdare cu el, il cunosc foarte bine de la Viitorul, e un jucator de mare talent, de viitor, dar trebuie sa avem rabdare cu el"