Piturca: "Bai, Eric, daca slabesti 10kg, te iau cu mine". Raspunsul genial al brazilianului si ce spune despre discutiile cu Steaua si Dinamo

Ajuns la 31 de ani, brazilianul Eric si-a incheiat contractul cu Gaz Metan Medias si e gata pentru o noua provocare. Fotbalistul care se considera pe jumatate roman a marcat 6 goluri si a oferit 10 assisturi in ultima stagiune. Acesta a vorbit intr-un interviu acordat publicatiei ProSport despre aventura sa in Romania, discutiile cu Steaua si Dinamo, dar si prejudecatile oamenilor din fotbalul romanesc.

Unul dintre cei mai cunoscuti brazilieni care au evoluat in fotbalul romanesc, Eric spune ca are acum oferte din zona Golfului Persic, unde a mai jucat de-a lungul carierei, si ca urmeaza sa se decida incotro o va lua.

Eric a povestit ce discutii a avut cu Steaua si Dinamo, dar si cu fostul selectioner Victor Piturca.

"Acum am cateva oferte. N-am nicio oferta din tara, dar am cateva din Emirate si vom vedea unde merg.

In trecut m-au dorit Steaua si Dinamo. Cu Andone m-am intalnit la Bucuresti, cu Becali trebuia sa se vada Marginean, dar nu s-au mai intalnit. Stiu ca Reghecampf m-a dorit, dupa ce am invins Steaua in campionat, dar nu s-a mai realizat.

Au fost oferte de la Steaua si Dinamo si cu alte ocazii, dar fostul presedinte Horoba nu m-a lasat sa plec. Toti spuneau ca sunt scump, dar cu mine nu vorbea nimeni", a spus Eric de Oliveira.

Eric spune ca regreta ca nu a jucat la o echipa care sa se lupte pentru titlul Ligii I.

"Am 49 de goluri in Romania, marcate la echipe mici. Daca jucam la o echipa cu cei mai buni romani si straini in echipa... Dar n-am facut nimic singur, le multumesc colegilor pe care i-am avut", a mai spus brazilianul.

Eric spune ca prejudecatile legate de greutatea sa sunt total nepotrivite.

"Ce logica are, din moment ce rezultatele noastre (n.r ale lui Eric si ale lui Budescu) se vad pe teren? Ar trebui sa taca din gura. Eu am 6 goluri si 10 pase de gol, altii care sunt slabi nu fac nici jumatate din ce facem noi", a mai spus Eric.

Brazilianul a povestit si un dialog pe care l-a avut cu Victor Piturca.

"Piturca mi-a zis ca ma ia in Arabia, la echipa lui, daca slabesc 10 kilograme. I-am zis: <Nea Piti, daca slabesc 10 kilograme ajung la Real Madrid>", a rememorat el.