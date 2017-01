Piturca, atac total la Becali: "MINTE!" Cu cati bani ar fi preluat in realitate Steaua

Razboiul dintre Becali si Piturca merge mai departe.

Dupa ce a anuntat ca are acte prin care arata ca a investit 10 milioane de euro intre 2000 si 2003 la Steaua, Becali primeste replica din partea lui Piturca. Fostul selectioner spune ca suma ar fi fost mult mai mica.

"Contractul era asa: daca se face societate pe actiuni, asa cum s-a dorit, si era de acord toata lumea asa se intampla. in functie cu cati bani veneai, atatea actiuni aveai. Ei bine, Gigi nu a vrut treaba asta. Eu am semnat, am fost de acord. Nu am fost prezent, nu trebuia sa fiu. S-au incercat mai multe (n.r. variante de preluare a echipei), dar nu s-a reusit.

Daca ar fi fost asa, ce facea Gigi Becali? Ca si asa au fost pe acolo cateva momente penibile. Asta e suma reala (n.r. platita de Becali - aproximativ 4,2 milioane de euro), cu care toata lumea a fost de acord. Eu spun inca o data. La aceasta adunare generala, generalii s-au ridicat si au plecat, iar domnul Paunescu a avertizat ca daca se mai aud certuri in sala se ridica si pleaca.

Dupa aceasta adunare generala, domnul Paunescu nu a mai vorbit cu nimeni. Eu eram cu echipa in cantonament, l-am sustinut pe Gigi. Regret ca l-am sustinut. Pe urma am plecat cu echipa prin stranatate si Gigi a facut actele. Nu am stiut eu ca a facut-o gresit. Ca nu a facut corect societatea, ca nu a luat corect palmaresul. Noi am fost siguri ca antrenam Steaua. Sau credeti ca daca judecatoria nu-i dadea dreptate lui Talpan, noi tot asa credeam.

Asta nu e semnatura mea. Nu are nicio legatura cu semnatura mea. Nu e semnatura mea! (n.r. pe actul extrajudiciar). Aveam 4%, dar nu cred ca e semnatura mea. Eu nu am fost de acord pentru nimic in lume. Domnul Paunescu e foarte meticulos, nu ar fi facut nimic in afara legii pentru nimic in lume. Daca nu era George Becali, disparea Steaua. Pai, cum sa zicem asta? Eu l-am adus pe Gigi, am mers usor-usor, el voia sa ajunga persoana publica, ca asta era scopul lui. in primul an el a dat 700.000 de dolari. Al doilea an, 2001-2002, a dat 500.000 si in al treilea an 3 milioane de euro

[...] Minte (n.r. cand spune ca Piturca si-a cerut inapoi banii investiti). aia erau banii care mi se cuveneau ca salariu, pentru ca am antrenat", a declarat Victor Piturca la Digi Sport.