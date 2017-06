Petrescu a transferat o echipa intreaga la CFR! Luchin s-a despartit de Levski si merge la Cluj!

Srdjan Luchin semneaza cu CFR Cluj!

Dan Petrescu a ajuns la al 11-lea transfer la CFR Cluj in aceasta vara. Fostul jucator de la Steaua si Dinamo, Srdjan Luchin, s-a despartit de Levskki Sofia si a batut palma cu echipa din Cluj, scrie Digi. Super Dan are mare incredere in Luchin si se bazeaza pe el in noul proiect de la Cluj, scrie sursa citata.



CFR Cluj i-a mai transferat pana acum pe Hoban, A. Vlad, Hamed, M. Coman, Balic, Vera, Vinicius, Pelayo si Bokila.



Iuliu Muresan a anuntat ca urmeaza si alte transferuri la CFR.