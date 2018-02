"Perlele" Stelei, puse la zid: "E un defect foarte mare!" Fiul "Regelui", criticat de "Print": "Am fost si eu in strainatate, dar nu am avut problema asta!"

Florinel Coman si Dennis Man sunt jucatorii pe care Becali viseaza sa ia zeci de milioane de euro.

Adrian Cristea nu este insa impresionat de "perlele" Stelei. Cristea s-a retras din activitate, dar urmareste atent Liga 1 si spune ca Man si Coman mai au de lucrat din punct de vedere fizic pentru a putea spera la un transfer important in Europa.

"E normal ca patronul sa vina sa spuna despre un jucator ca e cel mai bun, cel mai mare, cel mai tare si ca valoreaza 20-30 de milioane. Patronul trebuie sa-si laude marfa. Florinel Coman e un fotbalist care are calitati, dar deocamdata nu a demonstrat nimic. Si el, si altii, precum Florin Tanase sau Dennis Man, nu au forta deloc. E un defect foarte mare, din punctul meu de vedere. Un dezavantaj foarte mare", a declarat Cristea pentru DigiSport.

Aceeasi problema o are si Ianis Hagi, in opinia lui Cristea. Fiul "Regelui" este un jucator talentat, dar sufera si el din punct de vedere fizic.

"E o problema. Ati vazut si Ianis Hagi ce fizic are. Sunt foarte firavi. Am jucat si eu in strainatate, dar nu am avut asemenea probleme, am fost mai implinit. E constructia lor, dar si ei trebuie sa lucreze mai mult", a mai declarat Cristea.