Patrick Petre, dat de gol de fanii Stelei! A fost fotografiat in cazino, la ruleta! Mesajul sefilor sai

Patrick Petre era deja sub monitorizare dupa incidentul de la nationala, cand s-a imbatat in avion.

Aflat aproape de excludere dupa ce a baut in avionul nationalei, Patrick Petre a primit o ultima sansa din partea lui Cosmin Contra.

Fiul lui Florentin Petre a fost surprins acum la cazino, iar de aceasta data a fost amenintat ca va fi dat afara, scrie Gazeta Sporturilor. Nu e prima data cand Patrick e surprins la jocuri de noroc, iar sefii dinamovisti s-au saturat.

Cantonamentul din Slovenia va fi ultima sansa pentru ca Petre sa-l impresioneze pe Contra si sa ramana in lot. Mesajul sefilor a fost clar: nu mai esti copil, ai 20 de ani!

Patrick Petre are 20 de ani si s-a remarcat in acest sezon, cand a marcat in poarta Stelei.