Paradoxul Ligii I inaintea finalului de sezon: golgheterul si cel mai bun cuplu de atac nu mai joaca de luni bune in Romania

Cu o luna ramasa pana la finalul sezonului, Liga I este intr-o situatie bizara. Cel mai bun marcator al campionatului continua sa fie un fotbalist care nu mai evolueaza in Romania de 4 luni!

In continuare, golgheterul Ligii I este albanezul Azdren Llullaku, fost la Gaz Metan Medias. Acesta a marcat 16 goluri pentru formatia medieseana in toamna, iar in luna ianuarie a decis sa se transfere la Astana, in Kazakhstan (7 meciuri, 1 gol).

Lullaku este urmat in clasamentul marcatorilor de Cristi Bud (CFR Cluj - 11 goluri) si Aurelian Chitu (Viitorul - 11 goluri), in timp ce pozitiile 4 si 5 sunt ocupate de Adam Nemec (Dinamo - 10 goluri) si Andrei Cristea (CSM Iasi - 10 goluri).

Llullaku i-a adus in prima parte a sezonului 19 puncte lui Gaz Metan, fiind, de asemenea, in continuare cel mai eficient jucator al campionatului.

Pe langa Llullaku, Gaz Metan Medias l-a pierdut in iarna si pe al doilea cel mai bun marcator al echipei - Mircea Axente. Cei doi fotbalisti formau, impreuna, cel mai puternic duo al Ligii I, avand 25 de reusite impreuna.

In lipsa lui Llullaku si Axente, cel mai bun duo este acum Bud - Omrani. Atacantii CFR-ului au impreuna 16 reusite.

Clasamentul golgheterilor

1. Azdren Llullaku - 16 goluri

2. Cristi Bud - 11 goluri

Aurelian Chitu - 11 goluri

3. Adam Nemec - 10 goluri

Andrei Cristea - 10 goluri

4. Mircea Axente - 9 goluri

Harlem Gnohere - 9 goluri

Denis Alibec - 9 goluri

5. Rick Boldrin - 8 goluri

Petre Ivanovici - 8 goluri

Vlad Morar - 8 goluri

6. Istvan Fulop - 7 goluri

Vali Lazar - 7 goluri

Adrian Balan - 7 goluri

Lukacs Bole - 7 goluri