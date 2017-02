Ordonanta de urgenta la Steaua! Reghe schimba tactica si capitanul dupa interventia patronului

Cu doua egaluri in 2017, Steaua a ramas la 6 puncte in spatele Viitorului in clasament.

Debutul nefericit de an l-a suparat pe Becali, cel care a cerut ca Reghecampf sa faca schimbari in echipa. Pintilii si Gnohere au fost tintele lui Becali dupa remiza cu Voluntari, scor 2-2.

Chiar daca a marcat din penalty, Gnohere a fost trimis simbolic inapoi la Dinamo. "Le dau 100.000 de euro ca sa-l ia inapoi", a spus patronul Stelei in stilul caracteristic.

Alibec a fost suspendat cu Voluntari, dar in meciul urmator, la severin cu Craiova, va putea sa joace din nou. Dupa ce a fost folosit pe post de conducator de joc in perioada de pregatire, Alibec va fi fortat ca varf central acum de antrenorul Stelei, iar Gnoehere are sanse mari sa treaca pe banca.

In locul lui Pintilii, capitanul Stelei, va juca Ovidiu Popescu la mijlocul terenului, asa cum a cerut Becali. ”Ovidiu Popescu e jucator de mijlocul terenului, acolo va juca. Ce, stau sa joc cu Pintilii, de 33 de ani? Popescu e super jucator, il impun eu!”, a spus Becali.

Cerintele lui Becali schimba si capitanul la Steaua. Cu Pintilii pe banca, Alibec devine noul lider din teren al Stelei. Atacantul a purtat deja banderola in amicale, atunci cand Pintilii nu era pe teren.