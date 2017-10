Oltenii inaugureaza noul Oblemenco impotriva stelistilor, dar nu vor sa-i zica "meci inaugural" :) "Il inauguram inaintea partidei, apoi vom intalni echipa FCSB"

Craiova e pe val. Oltenii au invins si Concordia Chiajna, echipa care adunase 4 victorii la rand in Liga I, si sunt pregatiti pentru duelurile cu Sepsi, din Cupa Romaniei, meci care va fi transmis marti, la PRO X, si Steaua.

Oltenii isi vor inaugura noua arena de 30.000 de locuri la meciul de saptamana viitoare impotriva stelistilor. Desi e primul meci pe aceasta arena, ei nu vor sa-i spuna "meci inaugural".

Marcel Popescu, presedintele formatiei oltene, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Am vazut ca patronul Stelei ne recomanda sa nu jucam la Craiova, ca ne vor napadi emotiile. Dar ce sa facem, jucam la Craiova. Avem nevoie de certificatul de securitate si trebuie sa-l obtinem pana marti. Lucrurile sunt in normalitate, toate operatiunile si partea de birocratie sunt in desfasurare.

Noi nu inauguram stadionul cu Steaua, pentru a a-l inaugura inseamna sa inviti pe cineva. Noi il inauguram in familia noastra. Ziua de 29 face ca istoria sa ne ofere un dar, pentru ca in urma cu fix 50 de ani a fost inaugurat vechiul Oblemenco.

Apoi, dupa ceremonia de inaugurare, primul adversar va fi Steaua. Asa cum ultimul adversar de pe vechiul stadion a fost tot Steaua.

Careul de 16 metri are o reteta speciala fata de restul gazonului. Acolo e gazon sintetic plus gazon natural, pentru ca e o zona mai mult folosita, care se uzeaza mai repede", a spus Marcel Popescu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.