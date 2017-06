OFICIAL! Un nou transfer pentru CFR! Petrescu a adus un jucator de nationala la Cluj!

Cel mai tanar debutant din istoria nationalei a fost imprumutat la CFR.

CFR a resuti sa-l imprumute pe Cristi Manea de la Apollon Limassol. Jucatorul crescut de Hagi la Viitorul va juca in sezonul urmator sub comanda lui Dan Petrescu la Cluj.

Manea a fost imprumutat de ciprioti la Mouscron in sezonul trecut. Jucatorul este deja in cantonamentul clujenilor din Slovenia, insa Petrescu nu era convins ca imprumutul este realizabil. "Cristi se antreneaza cu noi o saptamana, nu stiu ce problema are. Eu mi-as dori sa vina la noi", a spus Petrescu la plecarea in cantonament.