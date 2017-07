OFICIAL | Paul Anton s-a intors la Dinamo si va juca sub comanda lui Contra, dupa ce Getafe a refuzat sa achite clauza

Paul Anton a promovat cu Getafe in La Liga, dar nu va avea ocazia sa joace intr-unul dintre cele mai tari campionate din lume. Fosta echipa a lui Craioveanu, Contra si Marica a refuzat sa achite clauza de cumparare definitiva.

Paul Anton s-a intors la Dinamo, dupa ce Getafe a refuzat sa achite 700.000 euro, clauza convenita cu oficialii formatiei alb-rosii in momentul imprumutului.



Anton, care a evoluat in 32 de partide pentru Getafe, marcand si doua goluri, va evolua acum sub comanda lui Cosmin Contra. Acesta il va inlocui pe Dan Nistor, plecat la CFR.

Mijlocasul, care a fost si capitan al formatiei dinamoviste in trecut, s-a prezentat deja la Saftica.

Anton are 2 goluri in 32 de partide pentru Dinamo in toate competitiile.

Acesta a mai evoluat de-a lungul carierei la Gloria Bistrita, Delta Tulcea, FCM Targu Mrues si Pandurii Targu Jiu.

In total, acesta are 136 de meciuri si 9 goluri in Liga I.