OFICIAL: Gaman a semnat cu Steaua: "Am venit la cea mai buna echipa din Romania!"

Valerica Gaman e jucatorul Stelei!

Clubul a anuntat transferul pe pagina oficiala de Facebook. Gaman vine liber de contract dupa ce si-a reziliat acordul cu turcii de la Karabukspor. Fundasul in varsta de 28 de ani s-a inteles cu Becali pentru un contract pe 2 ani. Becali obtinuse promisiunea lui Gaman ca va semna inca de ieri, dar i-a permis jucatorului sa mai astepte o zi pentru a-si rezolva problemele cu fosta echipa.

"Sunt foarte bucuros pentru ca am ajuns la cea mai buna echipa din Romania, care an de an joaca in cupele europene si este singura calificata in primavara europeana. Imi doresc sa fiu sanatos si sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivele", a spus Gaman pentru pagina de Facebook a Stelei.