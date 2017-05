OFICIAL! Dica, liber catre Steaua! SCM Pitesti i-a reziliat in sfarsit contractul

Cei de la Pitesti doreau ca Dica sa ramana in liga a doua, in ciuda ofertei de la Steaua.

Clubul SCM Pitesti a anuntat rezilierea contractului antrenorului Nicolae Dica. El va pregati din aceasta vara Steaua.

"SCM Pitesti a ajuns in cursul zilei de astazi la un acord cu antrenorul Nicolae Dica pentru rezilierea contractului pe care acesta il avea cu echipa noastra. Clubul nostru ii multumeste lui Nicolae Dica pentru munca si eforturile depuse in ultimul an si jumatate in care a reusit promovarea in liga secunda. SCM Pitesti ii ureaza acestuia si staff-ului sau mult succes in viitorul proiect!", a precizat echipa pitesteana.

Nicolae Dica va prelua postul de antrenor principal al Stelei, ocupat pana la finalul sezonului de Laurentiu Reghecampf.