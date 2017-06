OFICIAL! CSU Craiova l-a transferat pe Cristian Barbut de la Poli Timisoara

Barbut a marcat ieri in barajul de mentinere jucat de Poli cu UTA.

Mijlocasul echipei Poli Timisoara, Cristian Barbut, a fost achizitionat de formatia CS Universitatea Craiova, a anuntat, vineri, site-ul oficial al gruparii din Banie.



Barbut, in varsta de 22 de ani, a semnat un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pentru inca doi ani.



Cristian Barbut este un produs al gruparii din Timisoara si a fost promovat la prima echipa in 2013. in acest sezon, el a jucat 40 de meciuri in toate competitiile si a reusit trei goluri si sase pase decisive.