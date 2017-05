Oferte de TOP pentru Hanca! Dinamovistul are sanse mari sa plece in vara! Ce echipe il vor

Sergiu Hanca a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la Dinamo in acest sezon.

Omul care a marcat golul victoriei pentru Dinamo in derby-ul cu Steaua are sanse mari sa plece in pauza de vara. Hanca e urmarit de Toulouse si Lille din Franrta, dar si de belgienii de la Gent, scrie Gazeta Sporturilor.

Cei mai insistenti sunt cei de la Gent, mai scrie sursa citata, care a mai aflat ca belgienii ii propun lui Hanca un salariu de 30.000 de euro pe luna.

Ramane de vazut daca Dinamo il va ceda pe mijlocasul in varsta de 25 de ani. O conditie importanta pusa de Contra pentru a ramane este pastrarea jucatorilor importanti, iar Hanca are cifre excelente anul acesta. Jucatorul a reusit 11 goluri si 13 pase decisive in cele 38 de meciuri disputate.

O decizie legata de transfer va fi luata la finalul sezonului. Jucatorul nu se grabeste sa accepte prima oferta, iar rezultatul final al lui Dinamo va conta si el in decizie. Daca ia titlul, Dinamo joaca in preliminariile Champions League, iar Negoita va renunta mai greu la jucatorii importanti.

1.250.000 euro este cota lui Hanca in acest moment pe transfermarkt.de