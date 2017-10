OFERTA tentanta pentru Edi Iordanescu! O lasa pe Astra? Antrenorul se poate duela cu Sumudica in Turcia

Edi Iordanescu a impresionat la Astra in turul campionatului.

Edi a reconstruit Astra in vara si a avut rezultate bune in tur, fosta campioana fiind pe locul 4 in clasament, la jumatatea sezonului regulat.

Iordanescu Jr le-a atras atentia turcilor de la Karabukspor, care au sub contract mai multi jucatori romani.

Turcii l-au vrut pe Edi si in vara, insa nu s-au inteles atunci cu antrenorul roman. Acum ii propun un salariu de 50.000 de euro pe luna, de 5 ori mai mult decat salariul de la Astra, scrie Digi.

In plus, turcii ar fi de acord ca Edi sa-si aduca staff-ul de la Astra. Alaturi de Edi Iordanescu, Karabuk vrea sa-l aduca si pe Narcis Raducan pe postul de director sportiv, mai scrie sursa citata.

Astra are din nou probleme financiare, desi jucatorii cu salarii mari au parasit clubul in vara. Si Edi Iordanescu are salarii restante.

Karabukspor e pe locul 16 in Turcia.