Oferta REFUZATA pentru un pusti BIJUTERIE! Tinta COMPLET neasteptata pentru Becali in Romania

Becali a pus ochii pe unul dintre fotbalistii promovati in acest sezon de Leo Grozavu la Botosani!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Olimpiu Morutan e ultimul nume ajuns pe lista FCSB. Patronul Stelei a facut deja o oferta pentru el, insa Botosaniul a refuzat-o, anunta impresarul fotbalistului.

"Am discutat cu domnul Becali, el a facut o oferta care n-a fost acceptata de FC Botosani pana in acest moment. Negocierile raman deschise. Sunt si alte echipe interesate, chiar la meciul cu Tg. Mures au venit scouteri din Olanda sa-l urmareasca!", a spus Florin Vulturar, agentul pustiului, la Digisport.

Morutan, 17 ani, a debutat in Liga 1 pe 15 octombrie, in meciul pierdut de Botosani la Pandurii, 2-1. Inainte sa ajunga in Moldova, mijlocasul a jucat pentru U cluj.