O noua lovitura pentru Super Dan! CFR il aduce pe cel mai tanar debutant din istoria nationalei!

Cristi Manea e aproape sa semneze cu CFR Cluj!

Manea a sosit in Romania si negociaza cu CFR Cluj! Jucatorul in varsta de 19 ani ar rezolva problema jucatorului U21 de la echipa lui Dan Petrescu. Manea este cel mai tanar debutant din istoria nationalei Romaniei, iar in 2014 a fost vandut de Viitorul la Apollon Limassol cu 2,5 milioane de euro. In sezonul trecut, Manea a jucat la echipa lui Rednic din Belgia, Mouscron.

"Ne-am gandit la el, este un jucator care a jucat la nationala, este un jucator tanar care ne place foarte mult. Este bine ca este si jucator care se incadreaza in regula sub 21 de ani, chiar daca mai avem inca cinci fotbalisti tineri. E bine sa fim acoperiti" , a declarat presedintele lui CFR Cluj, Iuliu Muresan, la Dolce.