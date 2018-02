"Nu stiu daca putem sa ne calificam cu Lazio daca jucam asa. Sa vedem cum joaca si ei!" :) Ce spune Budescu inaintea CUTREMURULUI din primavara europeana

Gaz Metan 1-2 Steaua | Budescu asteapta ca jocul Stelei sa se imbunatateasca in urmatoarea saptamana, inaintea derby-ului cu CFR.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Vedeta ros-albastrilor vorbeste si despre dubla cu Lazio din Europa League.

"Nu stiu daca sunt eu omul meciului, important e ca am castigat meciul. Nu am aratat foarte bine, dar e bine ca am castigat meciul. Gaz Metan are o echipa foarte buna, au schimbat multi jucatori. Suntem la primul meci, am venit direct din cantonament. Denis Alibec nu trebuie sa-mi multumeasca pentru pasa de gol, ma bucur ca a marcat. Sper sa dea foarte multe goluri de acum inainte.

Toata echipa conteaza, sper sa dam cu totii goluri. Campionatul se va decide in play-off, majoritatea echipelor care vor ajunge acolo vor avea sanse la titlu. Ne lipsesc Gnohere si Alibec impotriva CFR-ului, sper ca cel care va juca varf de atac va reusi sa marcheze. Nu stiu daca ne putem califica impotriva lui Lazio daca jucam asa, depinde si cum vor juca ei", a spus Budescu la Digisport.