"N-are talent! N-are valoare! I-am zis lui Reghe sa nu-l mai vad!" Adevarul din spatele plecarii lui Tosca?

Despartirea lui Tosca de Steaua pare provocata mai mult de o reactie din interior, decat de o oferta convingatoare din Europa.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

In vara, Becali refuza sa-l trimita pe Tosca in Italia pentru o oferta de peste 2 milioane de euro. Motivul putea fi usor de inteles atunci. Steaua tocmai incasa sume importante pentru Stanciu, Varela, Chipciu si Hamroun, iar o noua despartire ar fi subtiat considerabil lotul lui Reghecampf.

Pare insa greu de inteles cum Steaua, adica Gigi Becali, accepta acum sa renunte la Tosca pentru o oferta de un milion de euro de la Betis, din Spania. Suma este cu cel putin 50% mai mica decat in vara, insa decizia Stelei de a renunta la capitanul ei din ultimul sezon pare amplificata de problemele pe care Tosca le-a avut cu conducerea mai mult decat banii pe care Becali spera sa-i obtina.

In luna decembrie a anului trecut, Becali dadea public de pamant cu Alin Tosca, unul dintre jucatorii constanti ai Stelei in ultimii ani. Il numea "fara valoare" si "fara talent" si ii cerea lui Reghecampf sa ii ia banderola de pe brat lui Tosca.

Ce spunea Gigi Becali atunci la Sport.ro? "Tosca nu este un jucator talentat. El munceste si, daca se concentreaza, joaca foarte bine. Are forta si viteza, dar trebuie sa se concentreze."

"El, in ultimul timp, s-a vazut capitan la Steaua si la echipa nationala si a crezut ca e valoros. El nu are valoare. El joaca bine daca se concentreaza maxim. S-a deconcentrat putin si uite ce a intamplat."

"I-am zis lui Reghe ca nu vreau sa il mai vad capitan. I-am zis lui Reghe, pa, la revedere, sa nu mai fie capitan"

Concentrati sa-si intareasca atacul in aceasta iarna, stelistii risca eliminandu-l pe Tosca din calcule in 2017. Steaua ramane practic in Moke si Tamas, fara variante solide pe banca, iar asta i-ar putea costa in lupta la titlu.

Paradoxal, saptamana trecuta Marica sustinea ca "problema Stelei este in defensiva, nu in atac", asta desi Steaua, cu toate problemele ei, are defensiva cu cele mai putine goluri incasate in Romania pana acum, 16.

Fara Tosca in echipa, Steaua e obligata de aceasta data sa aduca doi fundasi centrali si sa spere ca acestia vor confirma. 2017 poate veni astfel cu o schimbare radicala la Steaua: o echipa ofensiva, care reuseste sa marcheze (mai ales daca si Budescu va fi adus), dar cu o defensiva extrem de firava.