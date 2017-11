"Nu e frumos ce a facut Miriuta, o sa-l sun!" Mesajul lui Dani Coman dupa victoria cu Steaua. VIDEO

Astra 2-0 Steaua / Giurgiuvenii au tinut sa-i raspunda lui Vasile Miriuta, care a anuntat ca sustine Steaua in meciul cu Astra.

"E bucurie, am batut echipa care a facut cele mai multe achiziti in acest an. Felicit jucatorii, antrenorii pentru modul in care au pregatit acest joc. Jucatorii pentru felul in care s-au daruit, incepem sa aratam si noi a echipa buna. Indiferent de modul in care am reconstruit echipa, demonstram ca suntem capabili sa formam o noua echipa buna la Giurgiu. Am avut incredere in echipa, impreuna cu Edi si cu colegii mei am facut acest lot, am incredere in ei si sunt convins ca la final ne vom bucura. Ma bucur pentru Ionita, pentru ascensiunea pe care o are. E un jucator important, va fi important si la nationala.

E frustrant sa vedem atatia jucatori de la noi la ei, nu imi place sa ii vad la altii, dar ma avut o strategie care ne-a iesit pana acum.

Pentru playoff se lupta mai multye echipe. O sa-l sun pe Miriuta sa ii spun ca nu e frumos ce a facut. El e prieten cu mine, sunt convins ca e cu sufletul alaturi de mine, stiu ca se bucura in aceasta seara pentru succesul nostru", a spus Dani Coman.