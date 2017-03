'Nu e atmosfera, n-ai cum sa BEI degeaba!' :)) Declaratia de ultima ora a lui Reghecampf. Ce spune despre situatia de la Steaua

Reghecampf spune ca nu exista probleme cu indisciplina la Steaua.

Reghe e suparat ca nu vin mai multi suporteri alaturi de echipa si le da fanilor motive sa creada in echipa. Antrenorul Stelei spune ca nimic nu e pierdut si se astaepta la un playoff jucat la intensitate maxima. Reghecampf n-are nicio problema cu declaratiile lui Becali. E sigur ca patronul incearca sa-i motiveze pe jucatori.

"Ma bucur ca patronul vine langa echipa, mi-as dori sa faca asta in fiecare saptamana. Stati linistiti ca nu bea nimeni la Steaua! Cand vrei sa bei, trebuie sa ai si atmosfera sa faci asta. Numai aia care beau non stop pot sa faca asta fara niciun motiv. La Steaua nu se bea, nu e indisciplina.

Poate patronul isi doreste sa puna presiune. Inainte, jucatorii aveau presiune inainte de fiecare meci. E o diferenta foarte mare, e foarte greu sa ne gasim cu 2000 de oameni in loc de 50 000 in tribune. In deplasari stadioanele sunt arhipline. Nu ma deranjeaza, stiu ca oamenii sunt suparati. Inca avem ocazia sa-i facem fericiti, avem sanse sa ne castigam titlul. Jocul nostru nu e foarte bun, e adevarat. Dar atunci cand vin jocurile importante, lucrurile se schimba, e alta atmosfera. Asta o sa ne ajute in playoff! Oricare echipa are sanse sa castige titlul, vor fi meciuri foarte frumoase. Toate echipele isi vor apara sansele corect", a spus Reghecampf la Sport.ro.