"Am fost acuzat si injurat... Eu sunt un om corect". Mesajul lui Novac pe Facebook dupa meciul cu Steaua

Daniel Novac, protagonistul fazei la care Voluntariul a obtinut un penalty in meciul cu Steaua, incheiat 2-2, spune ca a fost acuzat si injurat dupa meciul de aseara. Acesta a tinut sa transmita un mesaj pe Facebook: "Sunt un om corect, nu-mi sta in fire sa insel sau sa pacalesc".

Daniel Novac, fotbalistul in varsta de 29 de ani al celor de la Voluntari, care a mai jucat de-a lungul carierei la Victoria Branesti, Sportul Studentesc, Concordia Chiajna si CSMS Iasi, a fost protagonistul unei faze controversate in meciul cu Steaua. Acesta a obtinut un penalty pentru echipa sa la o faza la care a fost lovit, spune el, de Nita. Stelistii argumeneaza in favoarea lor si spun ca Nita doar l-a atins pe Novac.

La finalul meciului, directorul sportiv al Stelei, Mihai Stoica, l-a acuzat pe Novac: "A cazut de parca l-a lovit meteoritul, a fost 100% simulare".

Novac spune ca a primit, ulterior, si mesaje vulgare de la diversi suporteri stelisti.

Acesta a postat un mesaj pe Facebook in care spune: "Sunt un om corect".

"Un om simplu, muncitor...cam asta ar fi caracterizarea mea. Aseara am fost insultat si jignit de foarte multe persoane datorita acelei faze din meciul Steaua - Voluntari. Daca am facut ceva pana acum, a fost datorita pasiunii si sacrificiului pe care l-am facut pentru acest sport. Nu sunt un jucator care a ridicat trofee, care are jocuri in echipa nationala sau care a jucat in cupele europene, dar continui sa imi fac treaba atat cat pot eu de bine.

Nu imi place sa insel lumea, nu-mi sta in fire, iar acele jigniri nu mi-au cazut foarte bine. Sunt o persoana corecta. Nici macar nu am vrut sa il impiedic pe Nita sa degajeze si m-am trezit cu o manusa peste gura, iar unele persoane spun ca "m-am vaitat de parca am fost lovit de meteorit". Sincer...nici nu ma gandeam ca va dicta penalty, a venit un coleg si mi-a spus.

Nu judecati o persoana fara sa o cunoasteti", a scris Daniel Novac.

"All men are created equal, some work harder - Emmitt Smith", a mai scris el.