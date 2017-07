"Noi suntem nas-fin, dar la fotbal e razboi!" Mesajul lui Becali pentru Hagi inainte de decizia TAS

Supercupa Romaniei, Viitorul - Voluntari, e duminica, 9 iulie, de la 9 seara, la Sport.ro!

Gigi Becali, a declarat ca Hagi trebuie sa inteleaga ca nu trebuie luata in calcul relatia lor nas-fin in fotbal. El a precizat ca nu a facut nimic ilegal sau imoral si ca FCSB a cerut la TAS o judecata dreapta.

"Gica trebuie sa inteleaga un lucru. Noi suntem nas-fin, dar la fotbal e razboi. Noi nu trebuie sa includem relatia noastra in fotbal. Aici lupti cu toate armele. Gica nu e un om patimas, rau, o sa treaca peste si vom uita. Probabil in jumatate de an sau un an-doi. Eu nu am facut nimic ilegal sau imoral. Pentru a te supara pe cineva, trebuie sa fi facut eu ceva anormal. Am facut eu asa ceva? FCSB a cerut o judecata dreapta, spuneti-mi ce am facut eu rau.



Gica poate sa zica ce vrea. Eu m-am certat o data cu el si am fost vinovat. Acum nu ma mai cert cu el, chiar daca e el vinovat. A fost un moment cand am vrut sa renunt la TAS, pentru ca ma ruga sotia, familia. Am sunat a doua zi un jurnalist pe care il consider drept si mi-a spus ca am dreptate", a spus Becali, la Digi Sport Special.