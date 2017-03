Niciun jucator din Liga I in TOP 11 cei mai scumpi romani in 2017! Pe ce loc e noul star al lui Becali, Alibec

Efectele exodului de jucatori din Liga I in ultimul an se resimte.

Liga I dispare intr-un ritm accelerat din topul celor mai scumpi jucatori romani in acest moment. In primii 11 nu exista niciun jucator din Liga I, iar in top 15 intra doar doua nume.

Denis Alibec este cel mai scump fotbalist care evolueaza acum in Romania, potrivit cotelor oferite de transfermarkt.de. Starul lui Becali e evaluat la 2.5 milioane de euro si este urmat din Liga I, de Silviu Lung Junior de la Astra. Alibec este pe 12, iar Lung Jr. este pe 15 in acest clasament.

Topul celor mai scumpi fotbalisti romani e dominat de Nicusor Stanciu, evaluat la 7 milioane de euro. Chiriches, Radu Stefan si Florin Andone il urmeaza pe fostul decar al Stelei.

Vedeti mai jos topul celor mai scumpi romani in acest moment: