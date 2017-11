Negoita VINDE vedetele inainte sa plece si baga juniorii! Planul patronului din Stefan cel Mare: "Avem vreo 6 jucatori in liga a doua!"

Ionut Negoita pleaca de la Dinamo, dar vinde toti jucatorii importanti inainte de despartire.

Negoita spune ca nu vinde in masa, insa l-a dat deja pe Costache la CFR si pregateste exporturile lui Filip, Nedelcearu, Hanca si Nemec.



"Sub nicio forma nu se doreste sa se vanda in masa. Filip e de multi ani la Dinamo si vrea sa treaca la alt nivel. Sunt discutii pentru el. Nedelcearu e deja de trei ani aici, vom vedea" a dezvaluit finantatorul lui Dinamo.

Negoita anunta ca va promova pustii de la echipa a doua si jucatorii imprumutati la alte echipe.

"Oricum, avem solutii: Ciobotariu, care joaca meci de meci la Targoviste si care e acelasi post cu Nedelcearu. Mai avem vreo 6 jucatori in Liga a doua, sunt o serie de jucatori tineri care pot face pasul. Anul trecut la juniori am castigat 6 sau 7 trofee din 10 posibile. Deci avem de unde sa asiguram viitorul lui Dinamo" a mai adaugat Negoita.

Cat despre Nemec, Negoita e convins ca nu va merge la Steaua sau CFR si va pleca peste hotare.

"Nemec intra in ultimele sase luni la iarna si isi doreste sa plece. Cel mai probabil va merge in strainatate. Dar nu e vorba de nimic catastrofal, sunt schimbari care intervin in viata oricarei echipe" a incheiat Negoita.