Negoita CONFIRMA ca pleaca de la Dinamo: "Decizia e ireversibila" Ce pret cere pentru club

Ionut Negoita nu mai vrea sa auda de Dinamo!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Negoita spune ca datoriile foarte mari l-au impiedicat sa investeasca in jucatori, iar acum nu mai are putere sa duca mai departe proiectul din Stefan cel Mare.



"Practic trebuie investit si in jucatori si la o astfel de datorie e greu sa faci una si alta. Greseala mea a fost ca am preluat un club cu datorii foarte mari, cu problme financiare grave, chiar la limita si a fost greu sa fac lucrurile. Dupa 5 ani petrecuti la Dinamo, istorie pe care am scris-o intr-un fel sau altul, nu as considera o infrangere. Totusi, am salvat un club. Decizia mea de ma retrage e ireversibila. Am mai avut tentative de a ma retrage, dar m-am razgandit. Acum e 100% sigur, ma retrag. Am un regret ca as fi putut face mai mult, pentru ca sunt o persoana ambitioasa. Din pacate, nu am avut nici noroc, pentru ca a picat cu Bilbao, cu restul mai puteam spera", a declarat Negoita la DigiSport.

Negoita vrea 2 milioane pentru Dinamo si spune ca nu vrea sa-i puna piedici urmatorului proprietar.

"Pretul e cel spus de Danciulescu (n.r. 2 milioane de euro). N-as putea spune ca am fost pacalit cand am luat clubul. A fost o decizie luata cu sufletul. Eu am considerat ca e cazul sa ma implic sa fac ce pot. Nu as vrea sa spun ca am fost pacalit, numai domnului Badea mai am de dat 2 milioane. De ce vreau o suma modica? Pentru ca cel care vine dupa mine as vrea sa nu aiba o povara financiara mare. Am investit 1 milion de euro in baza si e in proprietatea clubului".

Ce vinde Negoita cu 2 milioane de euro:



"Cumpara un club care are un club, Saftica, masini, autocar si asa mai departe. Doar partea materiala valoreaza 4 milioane. S-a investit in tineri care sunt la un anumit nivel. Eu am spus conducerii actuale, cea care ramane pana la venirea urmatorului investitor, ca echipa trebuie sa ramana in viata pana la venirea investitorului", a incheiat Negoita.