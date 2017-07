Negocieri cu un jucator de la Juventus! Ce italian vrea sa aduca Mangia la Craiova

Mangia incearca sa dea o mare lovitura pentru Craiova.

Jurnalistul italian Gianluca di Marzio anunta ca CSU Craiova negociaza cu mijlocasul Fausto Rossi, jucator crescut de Juventus.



Rossi are 26 de ani, iar in 2013 a jucat finala EURO U21 cu nationala Italiei condusa de Mangia.



Rossi a facut junioratul la Juventus, iar apoi a plecat la Vicenza. In 2011, Juve l-a rascumparat pe Rossi cu 1,7 milioane de euro. Totusi, jucatorul nu are niciun meci la echipa mare a italienilor. In aceasta vara a devenit jucator liber de contract.