Au adus COROANA! NEBUNIE in vestiar: jucatorii Viitorului au INJURAT Steaua! VIDEO: cum s-au bucurat CAMPIONII ROMANIEI

Fotbalistii Viitorului s-au dezlantuit dupa victoria cu CFR!

A fost petrecere totala in vestiar. Jucatorii si-au pus tricourile de campioni, au desfacut sampaniile si au cantat imnul clubului. N-au uitat nici de rivala din lupta pentru titlu si au injurat Steaua timp de cateva secunde. Chitu a fost in centrul atentiei. El a purtat coroana adusa in vestiar de colegi. :)