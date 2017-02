"Ne-am uitat in DEX la cuvantul cartita!" Reactia Astrei dupa acuzatiile ca Becali are un intrus in vestiar

Campion cu Astra, Lovin a deschis azi dictionarul la litera C. A vrut sa afle cine e cartita care toarna la rivala Steaua.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

"Steaua are o cartita in vestiarul nostru" - s-au enervat sefii Astrei. "Daca eu eram cartita, Steaua ar fi luat titlul" - s-a aparat Sumudica.



"Ne-am uitat in dictionar, in DEX, la cuvantul cartita, e doar un animal micut.. eu nu sunt tocmai micut si n-am nici ghearele foarte lungi" 10.38



Lovin l-a iertat pe Budescu, cel care l-a injurat la ultimul meci.

"Mai bine accept o injuratura de la un om cu suflet bun decat o vorba buna de la un om cu sufletul putred si urat. Si-a dat seama ca a gresit si.. de batran, cred eu ca nu poate nimeni sa spuna ca nu sunt.. la 35 de ani nu esti cel mai tanar, dar prost, cu siguranta nu sunt"