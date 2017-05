"ALTA INTREBARE". Multescu, suparat pe cei care l-au acuzat ca a folosit juniorii cu Viitorul. Ce raspuns a dat

CSU Craiova 0-1 Viitorul | Echipa lui Hagi e la 90 de minute de titlul de campioana. Craiova a folosit 4 juniori in primul 11: "Avem o cupa de castigat si un lot subtire", spune Gigi Multescu.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Gigi Multescu a vorbit la finalul partidei CSU Craiova 0-1 Viitorul. Acesta a argumentat decizia de a folosit mai multi tineri in primul 11.

"Cei de la Dinamo s-au suparat ca ati folosit aceasta formula de start. Cum comentati acest lucru?", a fost intrebarea adresata de reporterul Dolce Sport la finalul partidei.

"Alta intrebare! Eu nu trebuie sa ma justific in fata nimanui, ca nu e treaba lor! Avem si noi socotelile noastre, avem o cupa de castigat. Avem un lot subtire, nu am putut face transferuri, trebuie sa apelam si la jucatori tineri. Dar cu jucatori tineri am batut la Viitorul si am batut la Cluj, care e problema?

Hategan ne-a tocat incet-incet, majoritatea deciziilor au fost in favoarea adversarilor.

Am castigat un fotbalist in aceasta seara, am avut un portar bun, pe Vlad. Aveam putine rezerve, pentru ca a fost debutul sau, dar a reusit sa faca o partida buna", a spus Gigi Multescu, antrenorul Craiovei, dupa meciul cu Viitorul.