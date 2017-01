Motivul pentru care Boldrin nu s-a prezentat la reunirea Stelei. Anuntul facut de impresarul brazilianului

Brazilianul Rick Boldrin nu s-a prezentat astazi la reunirea Stelei. Tot astazi, patronul echipei, Gigi Becali, a facut un anunt surprinzator, spunand ca e gata sa-l trimita pe acesta inapoi la Astra.

Impresarul lui Boldrin a explicat de ce nu a ajuns fotbalistul inca sub comanda lui Reghecampf.

Boldrin este reprezentat de Catalin Lita, fost jucator in Liga I.

"De data asta chiar exista o problema. Mi-a trimis o poza, are o problema cu fetita lui. Trebuie sa fie prezent in Brazilia pentru a-i face pasaport. Vineri, la pranz, se va intoarce in Romania.

Este de inteles ca unii jucatori intarzie la reuniri. Oamenii astia ajung de doua ori pe an acasa. Ramane la latitudinea clubului Steaua sa decida daca Boldrin va primi o pedeapsa si in ce va consta ea", a spus Catalin Lita la Digisport.

Agentul jucatorului a vorbit si despre declaratiile date de Becali despre o cedare a acestuia la Astra.

"Daca Becali a spus ca nu se mai bazeaza pe Boldrin, ne vom pune la masa tratativelor si vom vedea ce vom stabili. Deocamdata, mie nu mi-a zis nimeni nimic.

Boldrin va decide ce e mai bine pentru el. Daca nu va mai fi dorit, va pleca.

Luati lotul Stelei si vedeti ce mijlocas are cifrele lui Boldrin. A avut o scadere pe final de an, recunoaste si el asta, dar sa nu uitam ca dupa primel emeciuri toata lumea era entuziasmata de evolutia lui", a mai spus Lita.