Morutan a negociat cu Steaua, dar nu a semnat inca: "Asa am discutat!" DETALII din contract: suma de transfer si salariul oferit de Becali

Transferul lui Morutan la Steaua este foarte aproape de a se perfecta. Tanarul jucator de la Botosani s-a prezentat astazi la sediul clubului bucurestean, insotit de impresarul sau si de presedintele celor de la Botosani.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Morutan a discutat cu Vali Argaseala, presedintele Stelei, insa deocamdata nu a semnat. Cel mai probabil, Morutan va semna oficial in cursul saptamanii viitoare. Morutan a cerut timp de gandire pentru a discuta si cu parintii sai in privinta urmatoarei mutari. In acest moment, parintii lui Morutan nu sunt in tara, insa vor reveni la mijlocul saptamnii viitoare.

"Inca nu am semnat. O sa ma mai gandesc. Miercuri vin cu un raspuns concrect. Ne-am inteles la tot. Vreau sa vorbesc si cu familia. O sa raman pana in vara la Botosani. Asa am discutat. Orice jucator isi doreste sa joace in Europa League sau in Champions League, dar trebuie sa o iau pas cu pas si vom vedea din vara. Daca voi veni din vara, voi veni la un club mare, important", a declarat Olimpiu Morutan.

"Trebuie sa luam cea mai buna decizie pentru viitorul lui. Nu se pune problema de natura financiara, problema e sa vina la o echipa la care sa joace. Asa am discutat cu domnul Becali, sa nu joace impotriva Stelei. E un copil totusi, nu trebuie sa punem presiune pe el", a declarat si Florin Vulturar, impresarul fotbalistului.

Deocamdata, suma de transfer nu este cunoscuta, dar cel mai probabil suma se va apropia de un milion de euro, cu tot cu bonusuri de performanta. De asemenea, Botosani va incasa o suma considerabila daca Morutan va prinde un transfer important de la Steaua: moldovenii vor primi 20% din suma unui eventual transfer.

Din informatiile obtinute de www.sport.ro, Steaua i-a propus lui Morutan un contract pe cinci sezoane, cu un salariu de aproape trei ori mai mare decat avea la Botosani.