"Mister, ma duc la Steaua!" Dezvaluirea facuta despre jucatorul care l-a impresionat pe Dica! Ce l-a sfatuit fostul antrenor

Jucatorul a fost unul dintre remarcatii lui Dica in cantonamentul din Olanda.

Fostul antrenor de la CFR Cluj, Vasile Miriuta, l-a laudat pe fundasul adus de Steaua in aceasta vara, Larie. Miriuta a dezvaluit ce i-a spus jucatorului cand acesta l-a anuntat de oferta primita.

"Eu eram cu el la masa cand a semnat. Era cu o zi inainte de meci si a venit la mine si mi-a zis: <<Mister, ma voi duce la Steaua>>. I-am zis sa se duca la Steaua: <<Cum sa nu te duci la Steaua, ma, bravo tie, daca ti s-a facut o oferta, du-te la Steaua, meriti, ai jucat foarte bine si te duci la o echipa foarte buna. Te duci la Steaua, nu oriunde>>.



E un jucator foarte bun, experimentat, cu siguranta va face fata. La mine a jucat toate meciurile, nu a fost o data suspendat, are si fizic" a spus Vasile Miriuta la Digi Sport.

Larie a fost unul dintre remarcatii Stelei in cantonamentul din Olanda. "Pe Larie am vrut sa il iau de acum doi ani, dar nu a vrut Meme. Iar acum imi spune: <<Bai, Gigi, bai, ai avut dreptate. O sa-l vezi, da cu capul, scoate mingi, e un fel de Szukala. E foarte bun.>>" dezvaluia Gigi Becali in urma cu cateva zile.