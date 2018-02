"Miriuta tine cu maghiarii lui, nu vreau Dinamo in playoff! O sa-i spulber pe unguri in anul Centenarului!" Becali, DEZLANTUIT la adresa rivalilor!

Gigi Becali ii anunta pe dinamovisti ca Borcea pregateste o revenire in forta si lanseaza un atac dezlantuit la adresa rivalilor de la CFR!

Becali spune ca se teme de o alianta Dinamo - CFR in playoff si le ureaza rivalilor din Stefan cel Mare sa rateze calificarea in playoff. Becali spune ca Miriuta vrea sa-i ajute pe cei de la CFR, deoarece este maghiar si isi doreste ca echipa din Cluj sa devina campioana in anul Marelui Centenar al Romaniei.

"Borcea m-a sunat si m-a rugat sa va transmit ca de la anul vrea sa revina cu Badea, Negoita si alti doi oameni foarte potenti, dar nu vrea sa zica cine. Eu i-am zis sa fie 5 oameni potenti pentru ca vreau sa ma bat cu 5 in acelasi timp.

Eu nu cred ca Dinamo intra in playoff, au 4 meciuri prea grele. Eu vrea sa o bata pe Craiova, dar nu pot ei s-o bata. Craiova e echipa tare. N-am incredere in ei. Eu nu vreau sa intre in playoff. Daca ii bate Craiova, m-as bucura, desi suntem concurenti.

Sper sa scap de ei. In fiecare an vin si spun ca suporterii pun presiune sa nu ia Steaua campionatul. M-am saturat. Sa vina suporterii sa-i vada in playout. Degeaba se mobilizeaza ei cu Steaua, nu mai au cum sa ne bata, suntem prea puternici.

Dar daca toti au spus ca vor sa ia CFR campionatul. Acum Miriuta e maghiar, cum sa fie el impotriva ungurilor. E maghiar, tine cu ungurii lui, CFR. Mai ales ca e centenar, e cu ungurii lor. Orban a premiat CFR-ul. E disperat sa ia CFR campionatul in anul centenarului Romaniei. Dar eu Becali am sa-i spulber, joaca in anul centenarul Romaniei. Sa nu creada ei vreodata ca o sa-i mai ajute arbitrii in centenarul Romaniei", a spus Becali la Ora exacta in sport.