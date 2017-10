Miriuta: "M-a sunat Budescu! Eu nu l-am antrenat niciodata, dar e un baiat remarcabil". Antrenorul lui Dinamo propune un schimb cu Nemec :)

Vasile Miriuta spera ca slovacul Nemec sa refuze plecarea la rivala Steaua si sa ii ramana alaturi si in a doua jumatate a sezonului. Daca ar putea, antrenorul lui Dinamo spune ca ar cere un fotbalist la schimb. Budescu e preferatul sau.

Vasile Miriuta nu vrea sa-l piarda pe slovacul Adam Nemec. Ofertat de Dinamo, acesta este curtat intens si de Gigi Becali, patronul FCSB, si este asteptat sa dea un raspuns.

Antrenorul dinamovist spune ca vorbeste des cu Nemec, dar ca slovacul "nu stie nici el ce vrea sa faca".

Miriuta spune ca si l-ar dori pe Budescu la schimb.

"Nu stiu ce gandeste Nemec, cu toate ca am stat in fiecare zi de vorba cu el. Bine, nici el nu stie ce-si doreste! Dar la antrenamente se pregateste exemplar, iar daca o face astfel, la mine joaca.

Daca ar fi sa aleg un jucator de la FCSB in schimb, acela ar fi Budescu. Tot timpul am zis ca e un fotbalist remarcabil. A fost printre putinii care m-au sunat dupa ce am fost dat afara de la CFR. Mi-a zis: "Mister, ce faci, cum iti e?". Eu nu l-am antrenat niciodata, dar e un baiat de mare caracter. Pe Budescu l-as vrea la Dinamo.

Eu nu cred ca Nemec va pleca la Steaua. Poate i-o fi facut si oferta, ca doar nu vorbeste domnul Becali de capul lui, sau o fi vorbit cu impresarul. Nu ma deranjeaza, fiecare cu gandul la munca lui, apoi vom vedea in pauza competitionala.

Nemec nu a dat un raspuns nici la oferta noastra", a spus Miriuta intr-un interviu acordat editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor.