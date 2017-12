Miriuta s-a indragostit de Bucuresti si vrea sa ramana la Dinamo macar pana la vara. Viitorul lui depinde de duelul cu Niculescu si Sanmartean.

Dinamo are 3 victorii consecutive, dar e pe locul 7. Miriuta poate fi demis daca n-ajunge in play-off.



"E, imi doresc sa raman. Macar pana in vara", spune Miriuta.



Danciulescu negociaza cu Iasiul. Miriuta nu crede ca-l va vedea plecat.