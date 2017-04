MECIUL ANULUI in Romania! Becali vrea sa mearga in Senat sa-l confrunte pe Talpan: "Sa dam cartile pe fata!" VIDEO

Gigi Becali vrea o confruntare directa cu Florin Talpan in Senatul Romaniei!

Ministrul Apararii, Gabriel Les, si seful Marelui Stat Major, Nicolae Ciuca, au fost chemaţi la senat, pentru a da explicaţii asupra conflictului cu Gigi Becali, de senatorul liberal Iulian Dumitrescu. Audierea ar trebui sa aiba loc luni, 11 aprilie.

Becali anunta ca vrea si el sa mearga pentru a se confrunta cu inamicul sau numarul 1, Florin Talpan, juristul CSA. Acesta a fost sanctionat de Armata pentru ca a luat decizii din proprie initiativa, fara aprobarea sefilor sai.



"Vreau sa fiu si eu acolo, sa punem cartile pe masa. O s ale dau sa citeasca articolul din lege. Eu am preluat Steaua de la succesor, nu de la proprietar. Am luat Steaua de la asociatie. Sa zicem ca e o neregula, dar ei nu au cum sa faca fotbal. Ei nu au cum sa faca fotbal. Pentru ce sa ma distrugi tu pe mine? Din 2018 vom fi cap de serie in fiecare an. Se va calcula coeficientul in functie de palmares si istorie. Ei nu au cum sa aiba palmares si istorie. Vor doar sa distruga echipa. Inseamna ca vor sa distruga imaginea si coeficientul Stelei.

Ma bucur ca cineva mi-a auzit strigatul de durere. Nu ca aveam nevoie de ajutor, dar sunt bucuros.

Cel mai mare ajutor l-am primit de la articolul din New York Times. Mi-au zis oamenii ca trei pagini in New York Times nu a avut niciodata un roman. Strigatul meu, conferintele mele au ajutat.

Cum e posibil ca la UEFA sa se stie ca palmarestul Stelei e la FCSB, in timp ce in Romania nu stie nimeni de un an de zile ce inseamna istorie, palmares.

Acest Talpan nu este intreg. Nu poti sa lasi un om ca el sa strice imaginea Armatei. Sa-l dea afara! Daca ii spun acum ca il iau a Steaua si ii dau 5000 pe luna uita de CSA. Dar eu nu am nevoie de oameni ca asta. El strica imaginea Armatei, trebuie dat afara! El a castigat prin influenta, prin dusmanii", a spus Becali la Sport.ro.