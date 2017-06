Mangia, prezentat oficial la Craiova: "Obiectivul este intrarea in grupele Europa League!"

Devis Mangia a antrenat ultima data in Serie B, la Ascoli.

Devis Mangia a fost prezentat astazi la Craiova. Are ca obiectiv accederea in grupele Europa League, dar si un trofeu intern.

"Sunt fericit si mandru sa antrenez Univeristatea Craiova. Am acceptat sa vin aici cunoscand istoria acestuia club si persoane din conducerea gruparii. Sunt multumit ca voi lucra cu multi tineri, m-a convins sa vin proiectul pe care il au cei de la Craiova."

"In staful meu va fi un secund roman, Adrian Iencsi, un colaborator italian, care va veni in urmatoarele zile, preparatorul fizic Cornel Bejan, un altul italian, antrenorul de portari Catalin Multescu, analistul video Cornel Papura. Vor fi persoane care se vor ocupa de nutritie si de strategia de recuperare."

"Obiectivul nostru este de a ne consolida un loc in primele pozitii, Cupa Romaniei si vom incerca sa intram in grupele Europa League. Vor fi si jucatori noi, dar in acest moment ma gandesc la jucatorii pe care ii am la dispozitie. Daca sunt aici inseamna ca sunt jucatori buni. Pentru mine nu e importanta nationalitatea jucatorilor, important este ca jucatorii sa fie foarte buni. Pot veni si jucatori italieni, dar, repet, trebuie sa fie buni."

"Cunosc echipa, am vazut si meciuri din tribune. Am vazut de asemenea partide din campionat, si inregistrari si la TV si consider ca in Romania sunt posibilitati de crestere a competitiei, sunt multi jucatori tineri buni. La Craiova, am vazut toate echipele, prima, a doua si cele de juniori, cunosc toti jucatorii", a declarat Mangia.

Mangia, in varsta de 42 de ani, a mai pregatit de-a lungul carierei formatiile Varese, Tritium, Ivrea, Valenzana, US Palermo, Spezia, AS Bari, Ascoli si nationala de tineret a Italiei.