Man, dezamagit dupa ce a ratat nationala mare: "Trebuie sa muncesc mai mult" Ce spune despre clauza de 50 de milioane

Dennis Man trece printr-o forma excelenta, insa noul selectioner nu l-a chemat la nationala mare. Va juca la U21.

Man spera sa fie convocat de Contra, insa crede ca nu va mai fi ingnorat daca va juca si mai bine.

"Acesta este visul fiecarui jucator tanar, sa fie convocat la echipa nationala. Probabil, daca o sa imi fac treaba bine, o sa fiu convocat si la echipa mare", a declarat Man.

Man a vorbit despre perioada de acomodare la Steaua.

"Cand vii de la Liga a 2-a, la Liga 1, e normal sa fie mai greu. A fost o perioada grea de acomodare, dar in cele din urma vad ca am inceput sa ma impun. Ma simt foarte bine, trec printr-o perioada foarte buna. incerc sa muncesc cat pot de mult la antrenamente si sa incerc sa demonstrez pe teren ca am valoare. Nu am niciun secret".

Atacantul a fost evaluat la 50 de milioane de euro de Gigi Becali.

"Daca domnul Becali a spus asta, ma bucur foarte mult, imi da incredere ce spune dansul, dar trebuie sa imi vad de treaba mea si sa muncesc".

Man dezvaluie ca e fan Real Madrid, iar modelul sau este Cristiano Ronaldo.



"Sunt de mic cu Real Madrid si cu Cristiano Ronaldo. Imi place cata determinare are in teren si cum arata (n.r. - Ronaldo). Este un exemplu pentru colegii lui prin ceea ce demonstreaza pe teren".