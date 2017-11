"Ma asteptam sa joc mai mult, sunt privit ca un strain!" Artur Jorge rupe tacerea in Portugalia dupa cateva luni in Romania

Jorge rupe tacerea la cateva luni dupa ce a ajuns in Romania.

Portughezul Artur Jorge a jucat doar doua partide pana acum, iar la primul din ele si-a dat autogol. Jorge spun ca simte ca romanii sunt promovati in echipa, dar inca isi mai asteapta randul. Intr-un interviu pentru zerozero.pt, Jorge spune ca e impresionat de echipa la care a ajuns.



"Am doar doua jocuri acum. Dupa meciul acela am jucat doar in Cupa, dar exista explicatii de ce nu am mai evoluat. Competitia este foarte puternica si sunt jucatori care au un statut mai important decat mine in club. Imi caut locul, astept ocazia de a juca din nou. Am ajuns cu mult dupa ce a inceput sezonul si acum trebuie sa-mi astept randul.Sunt o multime de romani si asta e ideea lor, sa joace mai mult jucatori locali!

Stiam ca vin la un club mare si asta se poate observa simplu pentru ca a fost prima formatie care s-a calificat in primavara Europa League. Eram constient de competitia interna, unde este obligatoriu sa castigi toate confruntarile. Dar eu am venit dupa un sezon extraordinar la Braga. Ma asteptam sa joc mai mult la Steaua!

Nu-mi pare rau, chiar daca am avut unele evenimente pe care nu le-am mai experimentat pana acum. Am ajuns intr-un club cu o presiune foarte mare si diferit de ceea ce am avut pana acum. Cand am luat decizia asta credeam ca este cea mai buna pentru mine", a spus Jorge.